Itaalia spordiminister arvab, et Klavani hooaeg on läbi

Spadafor ütles täna, et ei pea tõenäoliseks mängude jätkumist. «Näen üha enam, et tee Serie A jätkumiseks hakkab kitsenema. Kui ma oleks mõne klubi president, keskenduksin juba järgmisele hooajale», ütles minister telekanalile La7. Tema sõnul on tõenäoline, et klubide presidendid teevad varsti ka ise vastava ettepaneku.

Prantsusmaa ja Holland on juba teatanud, et nede jalgpallihooajad on lõppenud. Saksamaa, Inglismaa ning Itaalia kõrgliigad on väljendanud soovi mängudega võimalusel jätkata. «Prantsusmaa ja Hollandi tehtud otsused võivad panna meid järgima sama joont. Sellest võib saada Euroopa ühine joon,» kommenteeris minister.

Itaalia peaminister Giuseppe Conte on teatanud, et piirangud riigis leevenevad 4. mail. Spordimeeskondadel on plaani järgi lubatud treenima hakata alates 18. maist.

Kui mängud ka jätkuma peaksid, ei mängita neid kindlasti pealtvaatajate eest.

Eestlasi mängib Itaalia kõrgliigas kaks. Ragnar Klavan pallib Cagliaris ning Giorgi Tunjov SPALis.