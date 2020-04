Adamo: meie järgmise aasta eelarve on hoopis teistsugune

Autoralli MM-sarjas on nelja kuuga sõidetud vaid kolm etappi. Kas ja millal MM-sari jätkub, pole praegu selge. Küll aga on kindel, et koroonaviirus jätab meeskondade eelarvetele jälje ning seetõttu on keeruline ka 2021. aasta hooaega planeerida.

«Kogu autotööstus on omavahel seotud,» andis Adamo DirtFishi vahendusel mõista, et probleem pole ainult Hyundail, vaid ka M-Spordil ja Toyotal. «Peame ootama, mida nad selle hooaja kohta ütlevad, kuid tegelikult tuleb meil juba ka järgmisele mõelda, sest eelarve tuleb hoopis teistsugune.»

«Peame kohe otsustama, milliste meetmetega me 2021. aastale vastu läheme. Ma arvan, et see pilt on palju keerulisem kui praegune,» jätkas itaallane.

Hyundai tiimipealiku hinnangul on võimalik, et tänavune hooaeg tühistatakse täielikult. «Peame silmitsi seisma reaalsusega ja see reaalsus on praegu hägune. Me ei tea, kas riikide piirid avatakse või mitte. Me ei saa majanduslikke tagajärgi alahinnata.»

M-Spordi pealik Richard Millener ütles, et rallimaailm vajab selguse saamiseks veel mõnda nädalat. «Kõikide tiimide ja FIA vahel käivad läbirääkimised. Meie eesmärk on sõita nii palju etappe kui võimalik. Reaalsus on aga see, et peame vaatama ja ootama, kui palju maailmas reisida lubatakse,» ütles ta.