TOP 3 ⟩ Rovanperä valis välja kõige vingemad ralliautod

Noore ralliässa sõnul tundusid toonased autot mingis mõttes lõbusamad kui praegused, sest külg ees sõitmist oli rohkem. «Siis oli ralli vaatemängulisem. Teisalt on ka tänapäevaste autodega äge sõita. Aerodünaamika tõttu on võimalik kurve väga kiiresti võtta,» tõdes ta.

Rovanperä ütles, et tema lemmikute valik ei ole otseselt seotud isa Harriga. «Mulle meeldinuks see periood nii või teisiti.»

1980. aastatel rallimaailma tulnud ja 1986. aastal ohtlikkuse tõttu keelatud B-rühma autodega Rovanperäl erilist sidet pole. «Ilmselt olid nad täpselt nii salakavalad, nagu neid kirjeldatud on, kuid minul ei ole otseselt nende vastu huvi olnud.»

B-rühma autosid on Rovanperä lähemalt näinud Juha Kankkuneni eramuuseumis, kus on vaatamiseks välja pandud Peugeot 205 ja ilmselt kuulsaim tolle ajastu auto Lancia Delta S4. Ise pole 19-aastane soomlane B-rühma autot juhtinud. «Kui see võimalus peaks tekkima, ei ütle ma sellele mitte mingil juhul ei!»