Linnapea kardab, et Liverpooli triumf kutsuks esile uue bioloogilise pommi

Liverpooli klubi sõnas linnapeale vastu, et tegemist on pelgalt tema arvamusega, ning meeril puuduvad näited ja faktid, mis tema väidet toetaksid. Klubi ise seevastu on enda fännidega juba ühenduses olnud ja andnud neile mõista, et igasugused suurejoonelised pidustused, mis tavapäraselt hõlmaksid endast ka tiitliparaadi, jäävad tänavu ära.