Kullamäe lombi taha ei kipu: minu eesmärk on mängida Euroliigas

Töötuks jäämist ta Hispaania klubis ei karda. Agentuuriga, mille all on mitmeid nimekaid korvpallureid on Kullamäe äärmiselt rahul, sest palju panustatakse temasse personaalselt ja ehitatakse karjääri üles. «Kõik taustajõud on minuga ühes paadis ja nad töötavad iga mängija isikliku arengu nimel.»