Argentina ralli korraldaja: MM-sarja nime õigustamiseks tuleks korra veel väljaspool Euroopat kihutada

Eile avalikuks tulnud uudis Portugalli ralli ärajäämisest ja varasemad teated Argentina ja Sardiinia ralli edasilükkamistest on löönud tänavuse WRC-sarja kalendri täiesti uppi. Kuna keegi ei tea, millal olukord maailmas rahuneb, on keeruline prognoosida ka milliseks 2020. aasta autoralli teravamas sarjas kujuneb.

Ehk küsimusi on palju, kuid vastuseid vähe.

Lisaks mõjutab koroonakriis meeskondi majanduslikut, mistõttu on juba lagedale tuldud ideega lõpetada tänavune hooaeg ainult Euroopas võidu kihutades, et niimoodi kulusid kokku hoida. Argentina ralli korraldaja David Eli sõnul läheks see aga vastuollu autoralli MM-sarja staatuse ja nimega.

Eli leiab, et maailmameistrivõistluste nime õigustamiseks peaks WRC-karussell veel korra tänavu Vanast Maailmast välja põikama. «Sellised jutud, et hooaega tahetakse lõpetada ainult Euroopas, tõesti ringlevad, kuid vastavat otsust pole veel vastu võetud,» sõnas ta. «Selleks, et 2020. aasta MM-sari oleks tõesti maailmale kohane, tuleks üks võidukihtamine veel väljaspoole Euroopat teha. See võib juhtuda ka Uus-Meremaal, mitte Argentinas, kuid Jaapanit ei pea ma enam tõenäoliseks.»

Lisaks pole Eli hinnangul kuigi arukas alustada rallidega enne, kui neid ei saa publikule avada. Ta toob näitena Argentina kaljuteed: «Kuidas me peaksime kontrollima seda, et inimesed ei roniks vabas looduses mägedesse? See on võimatu,» sõnas ta. «Ainus, mis me teha saame, on jätta rallipark publikule suletuks.»