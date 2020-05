Millised on aasta oodatuimad videomängud?

Õnneks on mänguarendajatel tänavu veel üht-teist ilmumas, millega kodus viibimine ka ülejäänud aasta jooksul põnevamaks muuta. Siin on lühike ülevaade mängudest, mis meie hinnangul kuuluvad aasta oodatuimate teoste hulka.



«The Last of Us 2» (Naughty Dog)

Mängu esimest osa peetakse laialdaselt üheks läbi aegade õnnestunuimaks videomänguks, eeskätt tugeva narratiivi ja usutavate karakterite tõttu. Seetõttu on ootused järje osas ääretult kõrgele seatud.

«The Last of Us 2» jätkab mõneaastase vahega sealt, kust esimese mängu lugu lõppes. Endiselt tuleb rinda pista parasiitseene poolt nakatunud inimeste ning katastroofijärgses maailmas valitsevate jõukudega. Edasi on aga arenenud graafika ja mängu motoorika. Lisandunud on haistmis- ja kuulmistaju, samuti saab mängida suure kaardi peal nii loodusmaastikul kui linnakeskkonnas. «The Last of Us 2» ilmub Playstation 4 konsoolil 19. juunil.

«Cyberpunk 2077» (CD Projekt)

Aasta üks oodatumaid mänge tuleb Poolast Witcheri seeria arendajatelt.

«Cyberpunk 2077» olustik pärineb samanimeliselt legendaarselt laua-rollimängult – tegutseda tuleb pahelises tuleviku suurlinnas, kus vohab tugevama õigus ja reegleid kehtestavad suurkorporatsioonid ning vägivaldsed grupeeringud. Mängijale lubatakse loo läbimisel palju vabadust. Kasutada on suur avatud maailm ning väidetavalt saab mängu läbida ühtki lasku laskmata. Loomulikult on olemas ka võimalus ennast relvade suitsedes lõputiitriteni tulistada. Arendajate sõnul on «Cyberpunk 2077» sisu tugevalt täiskasvanutele suunatud.

Oma hääle on mängule teiste seas laenanud näitleja Keanu Reeves, muusika pärineb muuhulgas artistidelt ASAP Rocky ja Run the Jewels. Mäng on saadaval Windows, Xbox, Playstation 4 ja Stadia platvormidel 17. septembrist.

«Microsoft Flight Simulator» (Microsoft)

Olgem ausad, Microsofti uus lennusimulaator näeb välja jumalik. «Microsoft Flight Simulator» seeriana on alati olnud äärmiselt tõetruu, näiteks õppis Netflixi dokumentaalist «Fyre» tuttav eestlasest piloot Keith Siilats lendama just selle simulaatori abil.

Uues versioonis võimaldab aga integratsioon Bing-kaardirakenduse ja tehisintellektiga lennata kõigi pärismaailma lennujaamade vahel. Kui sujuvalt üüratut kaarti jooksutada õnnestub, on iseasi, kuid maailma kõige realistlikuma mängu tiitel peaks kindlasti saama välja teenitud. Ilmumise kuupäev on veel lahtine, kuid piloodina saab kätt harjutada Xboxi ja Windows platvormidel.

«Watch Dogs: Legion» (Ubisoft)

Seeria kolmandal mängul õnnestub loodetavasti kokku panna mõlema varasema episoodi tugevused. Algne «Watch Dogs» (2014) paistis silma huvitavate tehniliste uuendustega, lugu ise jäi aga kehvemapoolseks. Kaks aastat hiljem ilmunud «Watch Dogs 2» parandas selle vea nauditava loo ja märksa karismaatilisemate karakteritega, kuid tehniline teostus ei toonud endaga kaasa suuremaid uuendusi. Kolmandalt katselt on oodata kaasahaaravat ja valikuterohket seiklusmängu, mida saab mängida kõikidel levinumatel platvormidel. Ilmumist on loota aasta lõpus.

«Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2» (Hardsuit Labs)

Kultusliku rollimängu uus peatükk jätkab samas maailmas, kus eelmisedki – kaasaegses suurlinnas tuleb maid jagada libahuntide, deemonite ja erinevate klannide vampiiridega. Nagu tänane standard ette näeb, saab mängida suures avatud maailmas, lahendada olukordi erinevate lähenemiste abil ning suure tõenäosusega kujundada ka ise minategelase karakter.

Juhul kui tehniline teostus suudab olla «Vampire: The Masquerade» frantsiisi fantaasiamaailmaga samal tasemel, on siit tulemas tõeline maiuspala rollimängude sõpradele. Ilmumiskuupäev on lahtine, mängida saab Windows, Playstation 4 ja Xbox platvormidel.

«Halo Infinite» (343 Industries)

Xboxi mängukonsooli kroonjuveel on tagasi. Halo-seeria on korduvalt olnud suunanäitajaks sellele, milliseks kujunevad järgnevate aastate esimeses isiku vaates tulistamismängude trendid. Uuest osast on võrdlemisi vähe teada, kuid eeldatavasti saabub koos sellega müügile ka järgmine Xboxi konsool ning vastaseid on võimalik molekulideks kõmmutada ka Windows keskkonnas.

«Dying Light 2» (Techland)

Veel üks järg veel ühele legendaarsele zombimängule. Kui teose «The Last of Us» tugevusteks oli lugu ja karakterid, siis «Dying Light» paistis silma originaalse lähenemisega mängitavusele. Nimelt tuli elavate surnute eest pääseda peaasjalikult parkuurides, suurem osa võitlustest tuli võita külmrelvade abil. Sama joont jätkab ka järg, kuid parkuuritrikke on kahekordistatud ning lisatud on uusi relvi nagu vibud ja odad. Müügile saabumise kuupäev on viiruse tõttu lahtine, kuid zombisid saab hakkida Playstation 4, Xbox ja Windows platvormidel.

«Wasteland 3» (inXile)