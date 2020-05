Haaland kommenteeris Neymari ja PSG mängijate mõnitust

PSG mängijad said Haalandi peale pahaseks enne kaheksandikfinaali kordusmängu. Nimelt levis sotsiaalmeedias võltsitud foto Haalandist, kus ta kuulutas, et Pariis on tema linn. Võltsitud Snapchati pilt riivas aga Neymari ja mitme teise PSG mängija ego.