Soomlased pole kahe päeva pikkusest rallist huvitatud

FIA ja WRC eesmärk on sel hooajal sõita nii palju etappe kui võimalik. Et seda teha, kaalutakse mõned etapid lühendada kolme päeva asemel kahe päeva pikkusteks. Siinkohal tuleb meeles pidada, et meeskondadele kestab üks ralli tavaliselt terve nädala, sest enne võidusõitu tuleb hooldusala püsti panna ning ekipaažid peavad rajaga tutvuma.

Näiteks Soome etapi korraldaja Kai Tarkiainen on öelnud, et nemad pole kahe päeva pikkusest rallist huvitatud, sest laupäevast ja pühapäevast formaati on raske maha müüa.

«Praegune formaat on meile hästi sobinud. Kuid kui sõita vaid laupäev ja pühapäev, oleks raske selle pealt vajalikku tulu teenida, sest kulud lühenenud formaadist ei väheneks,» ütles ta DirtFishile.

Tarkiaineni sõnul oleks võimalik rallinädalat lühendada legendi koostamise arvelt. «Saaksime lasta kolmapäeval legendi pikemalt koostada. Praeguste reeglite järgi peame sõitjad kell 17 vabaks laskma,» avaldas ta.

«Kui laseksime sõitjad rajaga tutvuma kell 7 hommikul ning legendi koostamine kestaks kella 19 või 20ni, võiks asi isegi töötada. Suvel on Soome sel ajal piisavalt valgust,» jätkas ta.

FIA rallidirektor Yves Matton on juba välja öelnud, et kõiki etappe sel hooajal ilmselt ära ei sõideta. Edasilükkunud rallidest on kõige suurem oht ära jääda Argentina etapil, mis on Euroopas baseeruvatele meeskondadele logistiliselt lihtsalt sedavõrd kauge.