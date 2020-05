Mike Tysonist vorbiti kiskja kunstlikult: mind hüpnotiseeriti kaks-kolm korda päevas

Vastavalt juhendaja näpunäidetele ei hoidnud Tyson ennast tagasi ka sparringutel, vaid isegi siis oli tema eesmärgiks vastane põrandasse kinni taguda. «Cus ei tahtnud, et ma oleksin tundlik. Ta tahtis, et mul poleks emotsioone. Ta ütles, et tunded ei tähenda midagi. Tunded pole osa sinu elust, nende ainus eesmärk on sind takistada,» meenutas Tyson.