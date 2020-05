Galerii ⟩ Eesti vutiklubid alustasid taas treeningutega

Vastavalt Vabariigi valitsuse otsusele saab alates 2. maist taasalustada treeningutega välitingimustes, kui osalejaid on maksimaalselt kümme ning järgitakse 2+2 reeglit (koos tohib liikuda üksi või kahekesi ning teistega tuleb hoida vähemalt 2 meetrist vahet).

«Tunne on mõnus,» sõnas Levadia äärekaitsja Trevor Elhi hommikul klubi Facebooki otseülekandes. «Jõuda siia parklasse, näha, et pooled kutid on juba nii vara kohal... Väga mõnus, kõik ootasid seda!»