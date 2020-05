Tysoni kanepifirma logo võib peagi kaunistada Premier League’i klubi särki

Sealjuures tuli eelmisel nädalal avalikuks, et Swissx on huvitatud olemast Barcelona jalgpalliklubi kodustaadioni Nou Campi nimisponsor. Ehk ettevõtte selge suund on end reklaamida läbi jalgpalli.

«Peame Evertoniga läbirääkimisi särgi sponsorluse osas. Tahame oma logo särgi esiosale. Nad on minuga ühendust võtnud ja valminud on ka esimene näidis Swissx’i logoga. Ma pole sellest ülemäära vaimustuses, kuid see näeb hea välja,» avaldas David, kes on ka ise Evertoni fänn.