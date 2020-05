M-Spordi pealik: hübriidajastu annab rallile väga palju juurde ja lisab alale teise vaatenurga

2022. aastal toimub rallimaailmas suur muudatus, kui peaks algama hübriidajastu. Selle kohta on ilmunud erinevaid arvamusi ja kõik pole sugugi positiivselt meelestatud.

Hetkel on kogu maailm täielikus kriisis ja mitmed arvavad, et uut järku rallispordis peaks edasi lükkama. Millener seda seisukohta ei jaga. «Peame olema ettevaatlikud praegustes otsustes, et külmutada kõik reeglimuudatused ja vaadata, mis maailmas juhtuma hakkab,» rääkis Millener Dirtfishile.