Medalimasin kirjeldas «elu raskeimat võitlust» koroonaga: ma ei suutnud mitu päeva süüa ega magada

Zambotti rääkis intervjuus kodumaa ajalehele El Universal, et tal olid ka tõsised hingamisraskused. «Pidin kehatemperatuuri alandamiseks käima külmas vannis. Mu keha valutas pealaest jalatallani. Kui mul viirus diagnoositi, jäin koju karantiini.»

Naine lisas, et kõige raskem oli tal öösiti. «Palavik oli väga kõrge. Oli mitu päeva, mil ma ei suutnud süüa ega magada. Kui mu enesetunne hakkas paremaks minema, magasin peaaegu kogu aeg.» Muide, Zambotti kaotas koroonaviirusega võideldes kehakaalust kümme kilogrammi.

Ta toonitab, et koroonaviirus on väga tõsine haigus, mistõttu tasub tarvitada kõiki ettevaatusabinõusid. Mehhiklanna usub, et viirus oleks teda veelgi rohkem laastanud, kui ta poleks aastakümneid spordiga tegelenud.