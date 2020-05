Pärast karjääri edukaimat hooaega tippspordist taandunud murdmaasuusataja selgitas oma otsust

«Paljud arvasid, et jätkan, kuna kõik läks nii hästi,» ütles Bleckur hiljuti Expressenile antud intervjuus. «Tundsin, et tahan veel paremaks saada, kuid mul polnud selleks motivatsiooni.»

Bleckur lõpetas karjääri 30-aastasena, kuid tunnistas, et pole tagasitulekule kordagi mõelnud. Samas ei välista ta näiteks treenerina murdmaasuusatamise juurde naasmist.

Pärast karjääri lõppu on Bleckur töötanud haiglas õena ning sünnitanud kaks last. Praegu on ta taas rase ning koroonaviiruse tõttu võib seekordne sünnitus olla teistest erinev: kui tema kaasal peaks esinema pisemgi sümptom, ei saa ta sünnitusruumi.