Soome ralli saatus võib selguda alles jaanipäeva paiku

Autoralli MM-sari peaks praeguse plaani kohaselt jätkuma juuli keskpaigas Keenias, kuid vähesed usuvad, et see reaalsuseks osutub. Seejärel näeks kalender 6. - 9. augustini ette Soome teedel kihutamist, kuid seegi on sattunud kahtluse alla, kuna sealne valitsus keelas juuli lõpuni enam kui 500 inimesega massiüritused.

Tarkiaineni sõnul pole neil korraldajatega aga võimalik juuli lõpuni oodata, et näha, kas olukord paraneb ja valitsus oma keelu tõstab.

«Me pole Soomes oma murega üksi. Augusti alguses peaks toimuma väga palju festivale ja üritusi, kelle korraldajad kõik ootavad vastuseid. Ja me vajame neid juba õige pea,» sõnas Tarkiainen Dirtfishile. «Näiteks on siis kavas Helsingi olümpiastaadioni taasavamine pärast renoveerimistöid. See on kindlasti üritus, mis meelitaks kohale tuhandeid inimesi.»