Hamilton kardab vormelisarja tuleviku pärast: asjad on läinud ainult halvemaks

«Kui ma olen üdini aus, siis isegi minul oli raske selles maailmas läbi murda,» sõnas ta vestluses Itaalia väljaandele Style Magazine.

«Ma tahaksin väga öelda, et praeguseks on olukord paranenud, kuid minu meelest on asjad läinud ainult halvemaks. Mootorisport on muutunud nii kalliks, et keskklass ja madalapalgalised ei suuda kunagi siin püünele tõusta.»

Hamilton kardab, et kui sarnane tendents jätkub, pööravad paljud mootorispordile lõpuks üldse selja, kuna ei näe, et siin oleks võimalik ilma priske hoiupõrsata läbi lüüa. Ja kui see juhtub, jahtub ka huvi ala jälgida.

«Suurbritannias on meil ütlus, et «sa ei saa saada selleks, kellena sa ennast kujutada ei suuda». Lapsed peavad nägema endale sarnase taustaga edulugusid, et nad saaksid endale kinnitada, et unistused võivad täituda. Praegu pole F1-s aga mingit mitmekesisust: ja see ei puuduta mitte ainult sõitjaid, vaid ka mehaanikuid ja insenere,» viitab britt asjaolule, et igal juhul peab sul läbilöömiseks meeletult raha olema.