Üha enam eksperte on ühel nõul: vutiväljakutel sülitajaid tuleks karistada

«Sülitamine on jalgpallimängus väga tavapärane, aga see pole eriti hügieeniline. Seega kui ühel hetkel taas vutiga alustame, tuleks kasutusele võtta kõik meetmed, et seda vältida. Nüüd on küsimus, kuidas seoda teostada – äkki tasuks sülitajaid karistada kollase kaardiga? Tegemist on ikkagi väga ebahügieenilise käitumisega, mis aitab väga hästi viiruse levikule kaasa,» viitas D'Hooghe faktile, et murule saadetud süljeklimp võib seal püsida tunde.