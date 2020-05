Ralliajakirjanik: septembrini ei toimu midagi, Soome ralli võiks toimuda ka talvel

Arvestades, et ainsana on praeguseks ära jäetud Portugali ralli, eksisteerib vähemalt teoorias võimalust, et tänavu kihutatakse veel 12 paigas. Evans aga nii optimistlik pole.

«Keeruline öelda, aga minu arvatus on võimatu, et tänavu sõidetaks veel Argentina, Keenias ja Uus-Meremaal,» kirjutab ta ning lisab, et väidetavalt on Lõuna-Ameerikas juba kokku lepitud, et MM-karussell naaseb Argentinasse alles järgmisel aastal.

Evans kirjutab, pärast paljude asjaosalistega suhtlemist, et kõige tõenäolisemalt naaseb MM-sari alles septembris. Küll ei tähenda see tema sõnul Soome ralli ära jäämist, vaid britt pakub välja variandi, et Jyväskylä teedel kihutataks hoopis detsembris ehk hooaja lõpus toimuks teine talveralli.