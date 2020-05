Anett Kontaveit kaotas täna arvuti teatel maailma esireketile

Koroonaviirusest tingitud spordipaastu tõttu on võistluste korraldajad ja alaliidud pidanud mõtlema kastist välja. Nõnda toimubki Madridi suurturniir simulated reality võistlusena.

See tähendab, et parema selgitamiseks sisestatakse arvutisse mängijate statistika ja senised tulemused, misjärel selgitab kompuuter parima. Arvuti kalkulatsioonide kohaselt kaotas Kontaveit täna Bartyle 2:6, 3:6.

Tennisesõbrad ootavad pikisilmi valgepallurite naasmist väljakule. Millal võistlused aga taas pihta hakkavad, on ebaselge, kuid mitmed tennisistid on väljendanud kartust, et tänavuse hooaja võib juba korstnasse kirjutada.