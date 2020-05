Rally Estonia tiimi õilis koroonaponnistus teenis rahvusvahelist tähelepanu

«Eesti valitsus on meil aidanud korraldada suurüritusi ning nüüd oli meie kord aidata. Meil on organisatsioon, mis on mitu aastat koos töötanud, ja inimesed, kes on valmis aitama. Seega käisimegi oma plaani välja,» ütles Hõbe. Tema sõnul toimetasid Rally Estonia vabatahtlikud viimase kuue nädala jooksul laborisse 35 protsenti Eestis tehtud testidest.