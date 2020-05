Nimekiri ⟩ EOK sportlaskomisjoni kandideerib 22 sportlast 18 alalt

EOK projektijuht Natalja Inno sõnul on sportlaskomisjoni eesmärk rääkida kaasa sportlasi puudutavates küsimustes ja otsustes. «Ka sportlaskomisjoni kandideerijad tõid välja erinevaid enda jaoks olulisi küsimusi, sealhulgas ausa ja puhta spordi põhimõtete väärtustamist ning soolist tasakaalustatust ja võrdsust spordis näiteks tasustamisel ja auhinnarahade jaotamisel. EOK sportlaskomisjon on toiminud efektiivselt ning ootus on, et sportlaskomisjon peaks olema ka igas alaliidus,» ütles Inno.