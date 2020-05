2021. aasta WRC kalender on ootel, Keenia ralli saatus selgub peagi

FIA ja WRC sari plaanisid esialgu 2021. aasta võistlusprogrammi kinnitada juba juunis, kuid koroonakriisi tõttu on see töö tagaplaanile jäänud. «Pole mingit mõtet avaldada puhtalt teoreetilist kalendrit. Meil on vaja võistluste korraldajatelt kindlustunnet, kuid ma kahtlen, et nad saavad meile seda juunis anda,» sõnas FIA rallidirektor Yves Matton.