Koroonakriis tõmbas Rovanperä strateegiale vee peale

«Praegu on aeg teha kõike muud. Iseenesest on võimalik ka autoga sõitma minna, aga mingit rallispetsiifilist treeningut teha ei saa. Mul ei ole endal ka sellist autot, millega oleks mõistlik sõita,» ütles Rovanperä Soome meediale.

Rovanperä sõnul andis talle hea hooaja algus enesekindlust. Tema esialgne plaan nägi ette, et alates Soome MM-rallist ehk hooaja teisest poolest hakkab ta gaasipedaali kõvemini suruma. «See plaan on nüüd natukene muutnud. Pean jätkama sealt, kus enne pausi pooleli jäin. See tähendab, et sõidan ka edaspidised rallid mõistlikkuse piiril.»