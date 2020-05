Jüri Vips elust Jaapanis: natukene hirmuäratav, kui leebelt siin asja võetakse

«Ausalt öedes on siin suhteliselt rahulik. Kehtib eriolukord, mistõttu mõned restoranid ja kauplused on kinni, aga on natukene hirmuäratav, kui leebelt siin asja võetakse. Kui räägin sõpradega, kes on Eestis või mujal Euroopas, siis neil on palju rangemad tingimused kui siin,» sõnas Osakas paiknev Vips.

«Valitsus on küll soovitanud igasugused restoranid ja kauplused kinni panna, aga midagi kindlat nad öelnud pole, et peab sulgema või et ei tohi tööl käia. Siin pole nii range kui mujal, aga tundub, et olukord on siiski suhteliselt kontrolli all.»

Tänavu Super Formula sarjas kihutav otsustas jääda Jaapanisse, sest märtsis, kui lennufirmad järjest lenda tühistama hakkasid, polnud veel selge, mis tulevik endaga kaasa toob. Küll aga ei tahtnud ta riskida võimalusega, et tuleb vahepeal kodumaale, kuid ei saa pärast enam Jaapanisse tagasi. Lisaks lootis eestlane karantiiniperioodi jooksul masinat veidi testida ja neljarattalisega rohkem sinasõbraks saada, kuid paraku seda võimalust ei tekkinud.

Viimase nädala on ta saanud siiski simulaatori peal ennast veidi vormis hoida. «Enamus aega veedan selle peal nüüd, aga enne oli kaks korda päevas trenni lihtsalt - maja kõrval pargis käisin jooksmas,» sõnab ta.