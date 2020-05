Jaburus kuubis: maskides Lõuna-Korea tantsutüdrukud esinesid pappkujudele

Mõistagi ei vaadanud kohtumist kohapeal ükski pesapallifänn, kuid see ei tähenda, et tribüünid tühjad oleksid olnud. Sinna oli paigutatud hoopis sadu šabloone ja pappkujusid. Niimoodi loodeti tekitada mängijatele tunne, et tegemist on tavapärase kohtumisega.