Angela Merkeli otsus lükkas Bundesliga taaskäivitamist veelgi edasi

Nimelt kehtestab Saksamaa valitsus reegli, et enne hooaja taasavamist peavad kõik meeskonnad omakeskis läbi viima kahenädalase karantiini. Niimoodi loodetakse välistada kõikvõimalikud koroonanakatumisd, ent paratamatult tähendab see ka, et jalgpallihooaja taasavamine lükkuks edasi vähemalt 22. mai peale.