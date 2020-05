FIA on WRC-kalendri osas optimistlik, kuid välistatud pole ka rallide lühendamine

Riigipiirid on suletud ning elanikele on rakendatud sundkarantiin. Valitsuse piirangud ei luba võistlust korraldada enne kui tänavuse aasta viimases kvartalis.

Massiüritused on riigis keelatud juuli lõpuni. Etapi tulevik vaadatakse üle juunikuus, arutuse all on ralli võimalik edasi lükkamine septembrisse/oktoobrisse.

Anname endast parima, et korraldada tänavu võimalikult palju rallisid, isegi kui see tähendaks esiti nende edasi lükkamist. Lisaks oleme pidevas ühenduses meeskondadega ning arutuse all on olnud ka rallide lühendamine, MM-sarja ümber tegemine ja mõistagi kõik logistilised küsimused,» kirjutas FIA oma teates.