M-Sport vajaks augustikuisel Soome WRC-rallil osalemiseks piirangute leevendamist, Toyotal ja Hyundail muret pole

Soomes on juuli lõpuni lubatud üritused, kus osalevad kuni 50 inimest. Augustiks võib piir tõusta, kuid midagi pole kivisse raiutud.

Meie põhjanaabrite spordiminister Hanna Kosonen ütles Soome Rahvusringhäälingule YLE, et näiteks jalgpallile tehakse erand: kui liiga jätkub, võib mänge vaatamas käia rohkem kui 50 inimest. See annab lootust, et ka WRC-ralli võib saada erandi.