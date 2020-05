Tommi Mäkinen: kõige olulisem on WRC autode väljanägemine, teeme sporti ju rahvale

Alates kinnitusest, et hübriidtehnoloogia tuleb 2022. aastal, on soomlane tagunud sama trummi. Mäkinen oli kohe vastu ideele, et uued autod võiks luua R5 baasil. Ta sai oma tahtmise. Lihtsustatult öeldus säilivad tõenäoliselt masinad üsna sarnasel kuju ka tulevikus, lihtsalt lisandub hübriidmootor.

«Kui praegu kehtivate reeglite alusel 2017. aastaks autosid arendati, siis muutusid need palju silmapaistvamaks ja jõulisemaks. See tõi kaasa ka olulise fännide kasvu,» meenutas Mäkinen DirtFishile antud intervjuus.

Ta lisas: «Arvan, et meil pole põhjust muretseda. Tuletan meelde, et meil on juba R5-klass olemas. Seal sõidavad üsnagi sarnased autod nagu tavaliikluses.»

Neljakordne maailmameister mõistab ka madalama klassi võlu ja tema arvates peakski see säilima, ent tipp peaks olema selgelt eristava. «WRC on kõige kõrgem tase - nagu F1. Usun, et siin peaksid kihutama väga silmapaistvad autod, millest rahvas huvitub. Teeme ju sporti ju ikkagi fännide pärast,» märkis Mäkinen.