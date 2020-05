VIDEO ⟩ Kergejõustiku Euroopa meister näitab, et trimmis lihased pole tingimata vajalikud

Varsågoda här har ni en elitidrottare 🔝💪😘 . "Man skall se atletisk ut oavsett vilket sport man utövar på elitnivå." Jaså? Ja här har ni iallafall en j*vligt snabb och elitidrottande kropp som också hänger och flänger i svängarna. 💃 . Det finns sådana felaktiga uppfattningar inom idrotten när det gäller kost, utseende, prestation och hälsa. Vikthets gömmer sig bakom orden "man måste äta rätt". Vikthets gömmer sig också bakom orden "du måste skaffa större muskler så att du blir starkare". Som att större eller tydligare muskler är lika med starkare. 🙄 . Ni tränare som är inne och petar i vad era aktiva ska äta eller har åsikter om hur de ser ut - lägg av! 😠 Det är minerad mark och ni har ingenting att göra med era aktivas kosthållning eller deras utseende. Anlita gärna någon som är kunnig på området istället som kan upplysa om näringslära och fysiologi men sluta genast upp med att leka hobbydietist osv. . Det finns redan så mycket yttre påverkan kring hur man ska se ut och vad man ska äta, det behövs inte mer press. . Är man elitidrottare och tror att en förändring i sin kost kan förbättra sin prestation så kör på, det finns nog mycket att jobba med, men viljan måste komma från DIG själv och inte för att någon annan säger till dig. #elitidrott #kroppsideal #psykiskohälsa #ätstörningar #träning #sundkropp #hälsa #kost #utseende #idrott #starkakroppar

