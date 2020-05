TÄNA AJALOOS ⟩ Soome krooniti esmakordselt jäähoki maailmameistriteks

1995. aasta jäähoki MMi finaali peeti Stockholmi Ericsson Globe areenal, mis toona kandis lihtsalt nime Globen. 13 850 inimest oli kohale tulnud, et vaadata kodumeeskonna võitu Soome üle, kuid üllatuslikult suutsid soomlased oma kindla paremuse siiski maksma panna.

1995. aastal saavutatud maailmameistritiitel tõstis jäähoki Soomes spordialade tippu. Selle populaarsus kasvas hoobilt ja tänaseks on see vaieldamatult suurima vaadatavusega ala põhjanaabrite seas. Hiljem on MM-tiitel võidetud veel 2011. ja 2019. aastal.