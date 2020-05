KHLis jääb tänavu meister välja selgitamata

Kontinetaalse hokiliiga juhtkond teatas, et tänavu enam mänge edasi ei mängita ja meistritiitlit kellelegi välja ei anta. Samuti ei avaldata üldarvestust, sest kaheksa meeskonda pidid play-offides selgitama finalistid.

Pärast põhihooaega alustati 1. märtsil mängudega Gagarini karikale ja enne seisakut õnnestus meeskondadel mängida esimene voor ja selgitada veerandfinalistid. Põhiline põhjus edasimängimise vastu oli see, et kaheksa parema hulgas olid ka kaks klubi, mis ei asu Venemaal. Nendeks olid Nur-Sultan Barõs Helsingi Jokerit.

Esialgu oli mängimine peatatud 10. aprillini, kuid olukord on Venemaal üha keerulisemaks muutumas ja sportimine praegusel hetkel välistatud. «See oli väga keeruline otsus, kuid inimeste tervis on kõige olulisem ja seetõttu ei selgitata tänavu ka meistrit. Oleksime võinud ainult Venemaa võistkondadega seda jätkata, aga see poleks olnud sportlikult arvestades õiglane, kuna kõigil kaheksal meeskonnal oli võrdne võimalus meistriks tulla,» seisis KHLi pressiteates.