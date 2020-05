Euroopa suurklubide huviorbiidis olev Jürgens võib suvel Romast lahkuda

Eelmise aasta suvel Nõmme Unitedist Hellas Veronasse siirdunud Jürgens tegi endale Itaalias kiiresti nime, virutades uue koduklubi eest U17 liigas kaheksa väravat. Tema esitused jäid silma AS Roma skautidele, kes noore väravaküti talvel pealinna värbasid.

Jürgensi laenuleping Romaga kehtib 30. juunini ning mängumehe isa, Jüri Jürgensi sõnul on Oliver juulist "põhimõtteliselt" vaba mängija, kuid Itaalias on reeglid teised. «Itaalias on väga keeruline süsteem. Raske hetkel täpselt öelda, aga käivad läbirääkimised uue lepingu osas,» rääkis Jüri Jürgens Soccernet.ee-le.