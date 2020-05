Jari-Matti Latvala sai järgmiseks WRC-stardiks raha kokku

Latvala sõitis sel hooajal esimest ja seni viimast korda Rootsis, roolides Toyota Yaris WRCd. Tehniliste probleemide tõttu pidi soomlane aga juba avapäeval katkestama.

Toyota tiimipealik Tommi Mäkinen, kelle võistkonnalt Latvala Yarise rentis, teatas seejärel, et kuna katkestamine polnud pedaalitallaja süü, antakse kogenud piloodile vabanduseks võimalus kuskil kihutada, ilmselt Sardiinias. Koroonaviiruse tõttu on ralli aga edasi lükatud ning pole teada, kas see tänavu üldse toimub.

Ralliportaaliga DirtFish vesteldes kinnitas Latvala nüüd, et tal on Soome etapiks raha koos. Võistlus peaks toimuma 6.-9. augustini, kuid koroonaviiruse tõttu võib see edasi lükkuda.