Foto ⟩ Poksiringi naasev Mike Tyson on kaotanud peaaegu 70 kg

«Olin narkootikumidest tüdinenud. Ma sain vaevu hingata, mul oli kõrge vererõhk ja artriit. Olin peaaegu suremas. Veganiks hakkamisega kadusid need probleemid mu elust,» on Tyson öelnud. Samuti on jänki tunnistanud, et on alati pidanud kaaluprobleemiga võitlema. «Olin paks laps. Kui jätan dieedi ja treeningu unarusse, võtan kehakaalus palju juurde.»