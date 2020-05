FIFA lubab tänavu teha rohkem vahetusi, kuid Eestis neid ilmselt ei näe

Et klubid ei hakkaks reeglit aja raiskamise eesmärgil kurjasti ära kasutama, on kõikidel võistkondadel võimalik kasutada siiski vaid kolme vahetusakent, kuid nende jooksul võib teha kokku viis vangerdust. Ehk klubid peaksid kasutama topeltvahetusi.

Siiski on igal alaliidul võimalik ise otsustada, kas nad soovivad vastava reeglimuudatuse kastusele võtta või mitte. Eesti jalgpalliliidu (EJL) kõneisik Mihkel Uiboleht sõnas Postimehele, et Maarjamaal viit vangerdust ilmselt ei näe.

«See viie vahetuse lubamine sai tehtud laias laastus selleks, et leevendada sügis-kevad formaadis pallivate tippliigade mängukoormust. Nemad peaksid praegu hakkama oma hooaegu lõpetama ning esialgsete plaanide kohaselt näeks see välja umbes nii, et kaheksa kuni kümne nädala jooksul tuleks klubidel iga nädal pidada kaks kohtumist, mis on arvestatav lisakoormus,» lausus ta.