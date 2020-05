Kahjumit tootev Norra suusahüppekoondis seisab silmitsi väljakutsega

Selline otsus võib jätta valusa jälje Norra suusahüppajatele, kellesse on 20 aastat järjepidevalt ja edukalt panustatud. «Suusahüppeoskused on unikaalsed. Need ei ole miskid, mis ajapikku säiliksid. Kõigest mõnel inimesel on sellel spordialal kõrgetasemelised ekspertteadmised. Peame vältima stsenaariumit, kus kaotame oma kompetentsi konkurentidele,» sõnas koondise peatreener Clas Brede Bråthen NRK-le.