Video ⟩ Neuville kergitas Hyundai järgmiselt WRC autolt saladuseloori

Praegune Hyundai WRC auto on ehitatud i20 mudeli põhjal, kuid selle kommertstsükkel on lõppemas. Mõned päevad tagasi avaldas Hyundai Youtube’is video, kus Neuville testis Rootsis Arjeplogi jäätunud järvel kolme autot. Nendeks olid Hyundai i20 Coupé WRC, Concept RM19 ning Hyundai i20 N prototüüp. Just viimane võiks olla baasmudeliks järgmisele Hyundai WRC autole.