Vormel 1 hooaja esimesest etapist tõotab tulla kaos

Vormel 1 sõitjad pole võistlusolukorras tänavu rajale pääsenudki, sest hooaja avaetapp Austraalias jäeti viimasel hetkel ära. Ricciardo sõnul on pika pausi tõttu sõitjatel keeruline uuesti rajale tulla. Esimesel etapil võib oodata palju eksimusi ja intsidente.

«Sellest kujuneb mingis mõttes kaos, kuid loodetavasti on see kontrollitav. On palju roostet, erinevaid emotsioone ja põnevust,» rääkis Ricciardo BBC-le.