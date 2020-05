Saksamaa korvpalliliiga masterplaan: 250 inimest ühte hotelli ja mängud saavad peetud

Nagu mujalgi Euroopas peeti Saksamaal viimased matšid märtsi alguses. Uuesti loodetakse platsile naasta juunis, kuid selleks kehtestatakse üsna karmid reeglid.

Praeguse plaani järgi kogunevad tiimid, hinnanguliselt 250 inimest, Müncheni olümpiapargi hotelli ning samas linnas peetaks ka kõik matšid. Ühtlasi oldaks karantiinis, lähikontakte võib olla vaid sealsete saatuskaaslastega.

«Mängijad on isoleeritud, aga mitte luku taga. See oleks ebainimlik. Muidugi oleks selline situatsioon erakordne, aga elamegi erilisel ajal. Üritame luua võimaluse, et korvpallurid saaksid oma tööd jätkata,» sõnas liiga juht Marko Pešic Der Spiegelile.

Tegevdirektor Stefan Holz lisas, et lihtsalt hooaja lõppenuks kuulutamine tähendaks suurt rahalist kahju: «Muidugi on see plaan riskantne. Aga vahel tuleb riske võtta. Käime välja optimaalse võimaluse. Vaatame, kuidas poliitikud ja ametivõimud reageerivad. Kui luba peaks tulema, siis oleme vähemalt valmis startima.»

Mitmed mängijad on andnud mõista, et neile plaan ei meeldi. Pigem ollakse selles poolt, et hooaeg jääks poolikuks.

Tõsi, matšid jätkuksid uues formaadis. Põhiturniiri kümme paremat jagatakse kahte gruppi, kus kõik mängivad omavahel läbi. Play-off´i ehk veerandfinaali pääseb mõlemast seltskonnast neli tiimi. Kogu trall kestaks kolm nädalat.