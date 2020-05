Prantsusmaa tenniseliidu juht näeb koroonakriisis positiivset mõju ühele nende ärisuunale

Tavapäraselt mängitakse Prantsusmaa lahtised mai lõpus - juuni alguses, kuid sel aastal on turniir lükatud septembri lõppu - oktoobri algusesse. Tennistid on seetõttu väljendanud muret, kuidas sobitub saviliivaväljaku turniir kõval kattel mängitava võistlusperioodi keskele.

Prantsusmaa tenniseliidu juhi Giudicelli sõnul ei ole tegelikult veel midagi lukku löödud. «Me ei ole välistanud ühtegi võimalust. Roland Garros on esmalt ikkagi lugu mängijatest ja matšidest. Kindlasti peetakse see aga ära staadionil ja jõuab telekraanidele.»

Alaliidu president arvestab, et turniir peetakse ära ilma publikuta. «Miljonid inimesed üle maailma on ootel. Turniiri korraldamine suletud uste lubaks järjest jõudsamalt minna edasi teleõiguste müügiga, mis on osa meie ärimudelist. Sellest ei saa mööda vaadata,» selgitas Giudicelli, kelle sõnul tuleb teleõiguste müügist rohkem kui kolmandik Prantsusmaa lahtiste tuludest.

«Rolland Garros on Prantsusmaa tennise juhtiv jõud. See toidab mängijaid ning hoiab meie süsteemi üleval. Suurvõistluse käive on 260 miljonit eurot ja see moodustab 80% Prantsusmaa tenniseliidu tuludest,» sõnas Giudicelli.