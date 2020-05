UFC keelas sportlastel koroonaviiruse ettevaatusmeetmeid kritiseerida

Reuters, kelle ajakirjanik on ühe sportlase lepingut oma silmaga näinud, kirjutab, et kritiseerijad võivad ilma jääda nii stardirahast kui ka välja teenitud boonustest. UFC 249 võitlejatega sõlmitud leping on kaheksaleheküljeline.

Klausli täpne sõnastus on: «Sportlane ei tohi viidata ega rääkida ühegi inimese ega üksusega sellest, et üritust viiakse või on läbi viidud ilma sobivate COVID-19 ettevaatusabinõudeta.»

Võitlusõhtu järgsel pressikonverentsil sõnas UFC president Dana White, et võitlejaid ei karistata arvamuse avaldamise, vaid valetamise eest. «Kui võitleja ütleb midagi, mis pole tõsi – kui ta ütleb, et me ei testinud kedagi –, siis see oleks lepingupunkti rikkumine. Kui ta ütleb aga midagi, mis on puhtalt tema arvamus, siis on see teine olukord,» selgitas White.