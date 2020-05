EMO-sse läinud Kiivikas võeti haiglasse sisse

«Kahjuks kujunes minu emadepäev planeeritust veidi teistsuguseks. Uudishimust külastada EMO-t sai see, et mind võeti haiglasse sisse. Diagnoos on kahepoolne kopsupõletik! Covid-test oli negatiivne, seega kõik, kes minuga viimasel ajal on kokku puutunud, ei pea muretsema,» teatas Eesti esikulturist.