Norrakad hädas: värske raporti järgi kaotas riigi spordisüsteem üle 100 miljoni euro

Tänaseks on esitanud viimased finantsandmed 57 protsenti kõikidest Norra Kuningriigi spordiorganisatsioonidest. Saadud info põhjalt on järeldatud, et koroonakriisist tingitud kahju võib kokku olla juba pea 135 miljonit eurot. Suurem osa rahalisest kaotusest tuleb ärajäänud üritustest, spordibaaside opereerimisega seotud kuludest ning muudest saamata jäänud tululiikidest.