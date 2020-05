Koroonaviiruse seljatanud NBA superstaar tänavu palliplatsile ei naase

«Kevin Durant ei tule tänavu korvpalliväljakutele. Brooklyn Nets ei mängita teda, olgugi, et peamänedžer Sean Marks pole seda täielikult välistanud,» sõnas tuntud ESPNi korvpalliajakirjanik Adrian Wojnarowski.

Durant vigastas enda Achilleuse kõõlust mulluse hooaja viiendas finaalmängus ja on seetõttu pidanud vaatama tänavust hooaega väljaku kõrvalt. Tavaliselt kulub säärasest vigastusest taastumiseks kuni kaheksa kuud, kuid täna möödub sellest viiendast finaalkohtumisest täpselt 11 kuud. Olgugi, et aega on piisavalt möödunud, siis Durant ei tunne, et on täielikult valmis tipptasemel korvpalli naasma.

«See on sadu miljoneid väärt otsus. Me pole Durantiga kordagi rääkinud mingist tähtajast, mil ta võiks platsile joosta ja tema tunneb enda keha kõige paremini. Aitame tal sellest raskest vigastusest välja tulla ja kui aeg on õige, siis ta annab sellest ka kõigile teada,» selgitas Sean Marks.

«Lisaks oli tal palju tegemist koroonaviirusega, sest tema oli üks nendest, kes pidi selle viirusega otseselt võitlema,» jätkas Marks.

NBA mängijad, kellel on olnud Ahilleuse vigastus, pole tavaliselt naasnud endisel tasemel. Tippsporti tagasitulnud mängijad on varasemaga võrreldes palju aeglasemad, mängivad vähem minuteid ja ka viskeprotsendid langevad. Seetõttu ei tasu sellisest vigastusest platsile tulemisega sugugi kiirustada ja parem oodata mõni kuu kauem kui vähem. Oht taaskord vigastada on lihtsalt niivõrd kõrge.