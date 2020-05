Videomängudes petmine on pea sama vana kui meedium ise. Kui esimesed petukoodid kirjutati arendajate poolt mängudesse mehhaanikate testimise jaoks, siis nüüd oleme jõudnud punkti, kus e-spordi turniiridel kasutatakse hiiri, mis teevad paremaks mängijaks. Kas videomängudes petmine on võrreldav dopinguga spordis? Kas jõuame kunagi olukorda, kus kõik osalejad jälgivad ausa mängu reegleid? On see videomängude puhul üldse vajalik?