Evans M-Spordist lahkumisest: see oli äriline otsus

Erinevalt M-Spordist on Tommi Mäkineni juhitaval rallimeeskonnal täielik tehase tugi. «Teadsime, et Toyota on WRC programmile pühendunud. Pole saladust, et seal on raha ja palju ressursse. Võitmiseks oli mul vaja olla võimalikult heas kohas,» jätkas ta.