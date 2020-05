FIFA 20 ⟩ 16. mail lähevad vastamisi Eesti parimad virtuaalsed jalgpallurid

Viimases eelturniiris mängisid end finaali Kaspar Krill ning Oliver Savolainen, mõlema noormehe jaoks ei ole ka päris jalgpalliväljakul jooksmine võõras tegevus. Oliver on kuulunud Nõmme Kalju ridadesse, Kaspar seevastu tuli U15 vanuseklassis Harju JK Laagri ridades esiliigas Eesti meistriks.

Kaspari Krilli jaoks möödus kogu turniir väga raskelt, sest iga kord õnnestus tal kohe alguses loosi tahtel vastaseks saada mängija, kes lõpuks end ka finaalturniirile välja mängis. «FIFA 20» eJalgpalli Eesti meistrivõistluste näol on tegemist esimese korraga, kus ta ka enda oskusi teiste mängijate vastu turniiri korras nii kõrgel tasemel proovile paneb.

Teise finalisti Oliveri jaoks möödus turniir kuni poolfinaalini pingevabalt, kuna pidas tõenäosust suurte mängu jõuda väikeseks. Turniiridel on ta Eestis viimastel aastatel palju osalenud, erilist edu on talle toonud Andreas Jass Valdaruga koos mängimine.