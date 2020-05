Tänak koostööst Ogier’ga: alguses mind hoiatati tema eest, kuid üllatusin positiivselt

«See kõlas hirmuäratavalt, kuid lõpuks tuli välja, et ta on professionaalne kuju. Kindlasti üks paremaid meeskonnakaaslasi, kes mul olnud on. Usun, et tegime head koostööd, sest ta tuli maailmameistriks ning võitsime ka meeskondliku tiitli,» meenutas eestlane 2017. aastat.